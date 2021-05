Dal 1° Giugno bisognerà trovare un alternativa al backup delle vostre foto su smartphone (Di martedì 18 maggio 2021) Tra pochi giorni per usufruire di Google foto sopra i 15 Gb bisognerà pagare L’addio allo spazio illimitato e gratuito per foto e video era stato annunciato a novembre da Google ed adesso bisogna fare i conti. Chi supererà i 15 Gb di contenuti salvati su Google foto dovrà pagare. La buona notizia è che la soglia dei 15 Gb sarà conteggiata a partire da Giugno, quindi tutto il pregresso non verrà conteggiato. Quando si dovesse arrivare a quella soglia, la cifra rimarrà comunque ragionevole: i piani di pagamento di Google One partono al momento da 1,99 euro al mese per 100 Gb per spingersi sino a 49,99 euro per 10 Tb: Alternative a Google foto: In molti sono già alla ricerca di alternative per continuare ad archiviare le proprie foto in modo ... Leggi su helpmetech (Di martedì 18 maggio 2021) Tra pochi giorni per usufruire di Googlesopra i 15 Gbpagare L’addio allo spazio illimitato e gratuito pere video era stato annunciato a novembre da Google ed adesso bisogna fare i conti. Chi supererà i 15 Gb di contenuti salvati su Googledovrà pagare. La buona notizia è che la soglia dei 15 Gb sarà conteggiata a partire da, quindi tutto il pregresso non verrà conteggiato. Quando si dovesse arrivare a quella soglia, la cifra rimarrà comunque ragionevole: i piani di pagamento di Google One partono al momento da 1,99 euro al mese per 100 Gb per spingersi sino a 49,99 euro per 10 Tb: Alternative a Google: In molti sono già alla ricerca di alternative per continuare ad archiviare le propriein modo ...

