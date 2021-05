Contratto logistica | 104 euro di aumento

(Di martedì 18 maggio 2021) Rinnovato dai sindacati confederali ilnazionale, trasporto merci e spedizione. L’accordo è limitato alla sola parte economica ed è stato sottoscritto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti con 24 organizzazioni datoriali. «L’intesa raggiunta – spiegano in una nota unitaria i sindacati – prevede un, coerente con le richieste condivise dalle delegazioni sindacali, di 104, così distribuiti: 100di retribuzione (90 di incremento tabellare sui minini) da riconoscere in 5 tranches fino alla scadenza del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fattoquotidiano : Logistica, rinnovato il contratto collettivo per 1 milione di lavoratori del settore. Previsto un aumento di 104 eu… - carissimiDo : RT @FiltCgil: 'Oggi #18maggio abbiamo sottoscritto un contratto importante. Include anche i lavoratori dell'ecommerce e riders'. Il rinnovo… - statodelsud : Rinnovo contratto trasporti e logistica, aumento di 104 euro al mese - Pino__Merola : Rinnovo contratto trasporti e logistica, aumento di 104 euro al mese - samontalbano49 : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: Un fatto positivo il rinnovo del contratto della logistica e del trasporto merci che garantisce importanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Contratto logistica

E' stato finalmente rinnovato ilcollettivo nazionale dellascaduto a fine 2019. Coinvolti 1 milione tra corrieri e autotrasportatori. Per la prima volta dopo 15 anni , a firmare l'intesa con i sindacati sono ...Ovvero quelli previsti dal"multiservizi"."Le aziende lo applicano perché così risparmiano almeno il 30% rispetto a quello del trasporto, merci e- spiega Adel, funzionario della ...Previsti per la prima volta tre opzioni di part time e paga minima. I dubbi del portapizze: «Chissà che ritmi imporranno» ...Dopo un anno di sospensione dei divieti di circolazione festivi per i veicoli industriali, dall’inizio di maggio il ministero Mims li ha ripristinati. Ma le associazioni dell’autotrasporto chiedono mo ...