Barbara D’Urso “sostituita” Chi Prende Il Suo Posto | Il Nome Bomba | Ex Gieffina

Tempo di decisioni e cambiamenti in casa Mediaset, l'azienda è in procinto di definire i palinsesti della prossima stagione tv. Secondo alcuni rumors i vertici del Biscione punterebbero per il prossimo autunno-inverno a far scendere in campo volti nuovi, affidando loro show e intrattenimento innovativo. In arrivo a Mediaset Adriana Volpe che lascia dopo una stagione deludente negli ascolti Ogni Mattina in onda su tv8, Enrico Papi e Elisa Isoardi la cui presenza a Cologno Monzese è stata annunciata sin dal suo esordio all'Isola dei Famosi.solonotizie24ridimensionata a Mediaset: ecco chi la sostituisce E'noto che Mediaset ha affidato a Enrico Papi la conduzione di Scherzi a Parte già in cantiere, mentre è ancora vago quale sarà il ...