AstraZeneca e trombosi, stop vaccino in Austria: news di oggi (Di martedì 18 maggio 2021) Il vaccino anti Covid di AstraZeneca non sarà più utilizzato in Austria. Lo ha annunciato il ministro della Sanità, Wolfgang Mueckstein, motivando la decisione con i ritardi nelle consegne da parte della casa farmaceutica anglo-svedese e con i timori suscitati nella popolazione dai rari effetti collaterali del siero, tra cui le trombosi. L'Austria diventa così il terzo Paese europeo, dopo Norvegia e Danimarca, a cancellare AstraZeneca dalla sua campagna vaccinale. "Probabilmente continueremo a fare le prime dosi con AstraZeneca fino ai primi di giugno e poi verrà interrotto", ha dichiarato Mueckstein alla tv privata 'Puls 24'. Il ministro ha precisato che le persone a cui è stata somministrata la prima dose di AstraZeneca riceveranno la seconda dose ...

