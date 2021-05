Vaccini, in Italia contagi -95% e casi gravi -99%: il primo studio (Di lunedì 17 maggio 2021) contagi giù del 95%, casi gravi di covid giù del 99%. Sono due dei dati preliminari più significativi emersi dal primo studio condotto su vaccinati Italiani, a Pescara. E a spiegarli è uno degli autori: Lamberto Manzoli, direttore del Dipartimento di scienze mediche e professore di epidemiologia e sanità pubblica dell’università di Ferrara. “L’Asl di Pescara, che vaccinava dal 2 gennaio – spiega all’Adnkronos Salute – si è detta: vediamo come stanno funzionando questi Vaccini. Abbiamo condotto l’analisi con un po’ di paura. Tremavamo all’idea che non potessero funzionare. Ma con grande sollievo i dati preliminari che abbiamo osservato sono davvero molto positivi. I risultati degli studi sperimentali andavano verificati sulla popolazione generale ed è quello che ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 maggio 2021)giù del 95%,di covid giù del 99%. Sono due dei dati preliminari più significativi emersi dalcondotto su vaccinatini, a Pescara. E a spiegarli è uno degli autori: Lamberto Manzoli, direttore del Dipartimento di scienze mediche e professore di epidemiologia e sanità pubblica dell’università di Ferrara. “L’Asl di Pescara, che vaccinava dal 2 gennaio – spiega all’Adnkronos Salute – si è detta: vediamo come stanno funzionando questi. Abbiamo condotto l’analisi con un po’ di paura. Tremavamo all’idea che non potessero funzionare. Ma con grande sollievo i dati preliminari che abbiamo osservato sono davvero molto positivi. I risultati degli studi sperimentali andavano verificati sulla popolazione generale ed è quello che ...

Advertising

Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - gabrieligm : La riapertura è stata un rischio calcolato ed è stato calcolato bene, con contagi e morti in netta diminuzione. G… - chetempochefa : Domenica non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli,… - Lingottoro : RT @MarcoRizzoPC: L’ITALIA NON POTRÀ MAI AVERE UNA RICERCA INDIPENDENTE NÈ PRODURRE VACCINI, MA SOLO ESSER SCHIAVA DELLE MULTINAZIONALI DEL… - LibertyAnna : RT @MarcoRizzoPC: L’ITALIA NON POTRÀ MAI AVERE UNA RICERCA INDIPENDENTE NÈ PRODURRE VACCINI, MA SOLO ESSER SCHIAVA DELLE MULTINAZIONALI DEL… -