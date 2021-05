Tutti vogliono il posto di Khabib (Di lunedì 17 maggio 2021) Era il 6 ottobre 2018 e, ad UFC 229, si consumava uno dei match più importanti della storia delle MMA, sicuramente il più importante per la divisione dei Pesi Leggeri: Khabib Nurmagomedov, il peso leggero più forte della nostra generazione, ha costretto alla resa la leggenda Conor McGregor. A quel punto i rapporti di forza all’interno della divisione erano cambiati: Khabib aveva sconfitto l’uomo che rappresentava non solo l’UFC ma tutto il movimento e da quel momento ha monopolizzato la cintura dei Leggeri. Nessuno è riuscito nell’impresa di batterlo, nessuno è riuscito anche solo a farlo sanguinare sul ring, o a metterlo in seria difficoltà. Dopo il ritiro di Khabib, però, si è aperta una voragine nella divisione, che Dana White (dopo aver aspettato di vedere se Khabib, per caso, non si sa mai, potesse ritornare sui ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 17 maggio 2021) Era il 6 ottobre 2018 e, ad UFC 229, si consumava uno dei match più importanti della storia delle MMA, sicuramente il più importante per la divisione dei Pesi Leggeri:Nurmagomedov, il peso leggero più forte della nostra generazione, ha costretto alla resa la leggenda Conor McGregor. A quel punto i rapporti di forza all’interno della divisione erano cambiati:aveva sconfitto l’uomo che rappresentava non solo l’UFC ma tutto il movimento e da quel momento ha monopolizzato la cintura dei Leggeri. Nessuno è riuscito nell’impresa di batterlo, nessuno è riuscito anche solo a farlo sanguinare sul ring, o a metterlo in seria difficoltà. Dopo il ritiro di, però, si è aperta una voragine nella divisione, che Dana White (dopo aver aspettato di vedere se, per caso, non si sa mai, potesse ritornare sui ...

Advertising

PE_Italia : Tutti nell'UE hanno il diritto di amare ???????? chi vogliono. Per questo il Parlamento europeo ha dichiarato l'UE u… - matteorenzi : Come tanti ex premier viaggio per il mondo. I miei movimenti bancari sono segnalati come per tutti i politici, la d… - ladyonorato : Sono felicissima per @matteosalvinimi, per i suoi figli e tutti quelli che gli vogliono bene. Ma anche orgogliosa d… - nancysperandeo : La verità è che ci vogliono conoscere tutti e cercano di intentare azioni legali:comprendo la moda del momento che… - robynspower : Comunque Fariba ha ragione, erano in 10 intorno a Valentina ma appena si avvicina lei tutti vogliono allontanarla e… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti vogliono Doctor Strange: perché in Avengers ha visto esattamente 14,000,605 scenari futuri? ... Infinity War , Doctor Strange cerca di osservare tutti i possibili scenari futuri legati alla ... dal momento che Thanos e l'Ordine Nero vogliono entrarne in possesso. Insomma, Visione è il primo ...

Radiovisione new media nato in tempi di pandemia ... e di una tenuta dell'apparecchio tradizionale, crescono tutti gli altri device. Nell'ultimo anno ... ma i contenuti, di cui gli utenti vogliono poter fruire attraverso qualsiasi device, in ogni luogo, ...

Spezia, tutti vogliono Italiano ma il presidente Platek intende "blindare" il mister Primocanale Estate 2021, tutti vogliono l’Italia: ecco le mete più ambite Si prospetta una calda estate e non solo per le temperature. I dati rilevati da Demoskopika in collaborazione con l'Università del Sannio dicono che saranno almeno 39 milioni gli arrivi nel Belpaese t ...

... Infinity War , Doctor Strange cerca di osservarei possibili scenari futuri legati alla ... dal momento che Thanos e l'Ordine Neroentrarne in possesso. Insomma, Visione è il primo ...... e di una tenuta dell'apparecchio tradizionale, cresconogli altri device. Nell'ultimo anno ... ma i contenuti, di cui gli utentipoter fruire attraverso qualsiasi device, in ogni luogo, ...Si prospetta una calda estate e non solo per le temperature. I dati rilevati da Demoskopika in collaborazione con l'Università del Sannio dicono che saranno almeno 39 milioni gli arrivi nel Belpaese t ...