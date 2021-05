Simone Liberati oggi sul set con i migliori registi | rivelazione che scotta | «Allora non ci pensavo»

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 17 maggio 2021) È innegabilmente un grande successo di Raiuno. Stiamo parlando di “Chiamami ancora amore”, la fiction in onda il lunedì sera, creata da Giacomo Bendotti per la regia di Gianluca Maria Tavarelli, che vede tra i protagonisti, Greta Scarano e Claudia Pandolfi. Nell’attesa del gran finale trasmesso lunedì 17 maggio 2021 “Tv Sorrisi e Canzoni” ha pubblicato l’intervista fatta all’attore che veste i panni di Enrico, il marito in serie difficoltà con la compagna. leggi anche l’articolo —> Chi è, vita privata e carriera: tutto sull’attore italiano Enrico e Anna decidono di separarsi dopo dodici anni di matrimonio. A soffrirne di più è naturalmente il figlio della coppia, il piccolo Pietro (Federico Ielapi). Già nella serie tv di Sky “Petra”...