Sfrattata malgrado la pandemia, ora vive in auto: la storia di una donna napoletana

Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Costretta a vivere in auto perchè Sfrattata dalla sua abitazione. E' la storia di una 56enne di Napoli che dallo scorso 27 aprile è stata cacciata dalla casa che le era stata concessa dal giudice dopo la separazione dal marito. Il provvedimento è stato emesso nel 2020 ed è diventato esecutivo 21 giorni fa malgrado la sospensione degli sfratti disposti a causa del Coronavirus. "Io voglio solo giustizia – racconta all'Ansa la donna – , voglio che la verità riaffiori. Sto lottando da anni, tutto è iniziato con una denuncia d'ufficio presentata a un centro al quale mi rivolsi a seguito delle violenze subite, e oggi mi ritrovo buttata per strada". Come "mantenimento" riceve solo 500 euro dall'ex marito, pochi soldi che non le consentono di ...

