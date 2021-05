San Nicandro Garganico-Cagnano Varano: incidente, morto 22enne Furgone fuori strada (Di lunedì 17 maggio 2021) Per cause da dettagliare il Furgone è finito fuori strada. Inutile l’intervento dell’elisoccorso per salvare la vita al conducente. Il 22enne è morto nell’incidente stradale verificatosi stamattina sul tratto di strada fra San Nicandro Garganico e Cagnano Varano. L'articolo San Nicandro Garganico-Cagnano Varano: incidente, morto 22enne <small class="subtitle">Furgone fuori strada</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 17 maggio 2021) Per cause da dettagliare ilè finito. Inutile l’intervento dell’elisoccorso per salvare la vita al conducente. Ilnell’le verificatosi stamattina sul tratto difra San. L'articolo San proviene da Noi Notizie..

Ultime Notizie dalla rete : San Nicandro Camion ortofrutticolo si ribalta nel Foggiano: 21enne muore sul colpo Un incidente mortale è avvenuto questa mattina all'alba nel Foggiano, lungo la strada a scorrimento veloce del Gargano 693, in località Torre Abate, tra San Nicandro Garganico e San Nicola Imbuti. Un uomo di 21 anni di Cagnano Varano è morto dopo essere uscito fuori strada con il furgone di una ditt Fonte Gazzetta del Mezzogiorno Redazione R.

Foggia, perde il controllo del furgone e finisce fuori strada: 21enne perde la vita sulla SS 693 Grave incidente nel foggiano. Un ragazzo di 21 anni di Cagnano Varano ha perso la vita sulla strada statale 693 nei pressi di San Nicandro Garganico e San Nicola Imbuti intorno alle 6 di questa mattina. Stando a quanto siamo riusciti ad apprendere pare che il giovane abbia perso il controllo del furgone di un'azienda ...

