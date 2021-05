Palermo, tragico incidente: donna muore investita da un’auto mentre attraversa la strada (Di lunedì 17 maggio 2021) donna investita a Palermo oggi, incidente stradale mortale questa mattina nel pieno centro. La vittima è una donna di 47 anni che ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto in via Duca della Verdura, all’angolo con via Libertà, mentre attraversava la strada. Inutili i soccorsi. Sul posto sono ancora presenti gli agenti della polizia municipale. La zona è stata transennata fino a poco fa per i rilievi in corso.



