Oroscopo Vergine, domani 18 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 17 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 18 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine. Carissimi Vergine, quella di martedì non sembra essere ancora una giornata positiva o gratificante per voi, a causa della presenza della Luna e di Marte in angoli dissonanti. Loro due assieme sembrano potervi rendere stressati e distratti nel corso della giornata, inabili a raggiungere qualche obbiettivo o traguardo concreto. Occhio a come vi muovete e a cosa fate, la possibilità di commettere qualche errore è molto più marcata della possibilità che tutto vada per il meglio. Molto bene per la vostra ...

