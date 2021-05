Oroscopo Leone, domani 18 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 17 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 18 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone. Amici del Leone, in questo martedì Marte entrerà prepotentemente nei vostri piani astrali, riempiendovi di influssi positivi per il vostro segno! In particolar modo, accentuerà le energie che animano il vostro spirito, rendendovi anche dinamici e vogliosi di impegnarvi sul lavoro! Prestate solo una leggera attenzione in più ad alcune particolari situazioni poco cristalline che richiederanno la mente lucida per essere superate! Anche Mercurio potrebbe avere qualcosa di poco sereno in ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 18? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Amici del, in questo martedì Marte entrerà prepotentemente nei vostri piani astrali, riempiendovi di influssi positivi per il vostro segno! In particolar modo, accentuerà le energie che animano il vostro spirito, rendendovi anche dinamici e vogliosi di impegnarvi sul! Prestate solo una leggera attenzione in più ad alcune particolari situazioni poco cristalline che richiederanno la mente lucida per essere superate! Anche Mercurio potrebbe avere qualcosa di poco sereno in ...

