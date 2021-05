"Nel cuore della notte". Il video-terremoto è una conferma (quasi) definitiva: Ronaldo, addio Juve | Guarda (Di lunedì 17 maggio 2021) Da tempo le voci si rincorrono: al termine della stagione, Champions o non Champions che sia, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus. Sia per volontà del giocatore sia del club, alle prese con problemi di bilancio che il taglio dell'ingaggio del portoghese potrebbero limitare (e parecchio). E ora ecco piovere un video che fa crescere il sospetto, anzi lo fa schizzare alle stelle. Quale sospetto? Che CR7 se ne vada da Torino, appunto. Le immagini (che potete vedere in calce all'articolo) sono state rilanciate da Persemprecalcio.it e mostrano come, durante la notte, Cristiano Ronaldo abbia caricato le sue sette supercar su un camion di Rodo Cargo, una nota azienda di trasporti che ha sede a Lisbona. Un trasloco che fa pensare che l'addio alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Da tempo le voci si rincorrono: al terminestagione, Champions o non Champions che sia, Cristianopotrebbe lasciare lantus. Sia per volontà del giocatore sia del club, alle prese con problemi di bilancio che il taglio dell'ingaggio del portoghese potrebbero limitare (e parecchio). E ora ecco piovere unche fa crescere il sospetto, anzi lo fa schizzare alle stelle. Quale sospetto? Che CR7 se ne vada da Torino, appunto. Le immagini (che potete vedere in calce all'articolo) sono state rilanciate da Persemprecalcio.it e mostrano come, durante la, Cristianoabbia caricato le sue sette supercar su un camion di Rodo Cargo, una nota azienda di trasporti che ha sede a Lisbona. Un trasloco che fa pensare che l'alla ...

