Mourinho studia la Roma: ecco le sue mosse (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo i complimenti sinceri e l'esaltazione emotiva, è il momento dell'analisi. José Mourinho ha guardato e riguardato il derby, ha scavato a fondo nei pregi e difetti della Roma , e si è fatto un'idea ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo i complimenti sinceri e l'esaltazione emotiva, è il momento dell'analisi. Joséha guardato e riguardato il derby, ha scavato a fondo nei pregi e difetti della, e si è fatto un'idea ...

Advertising

salvione : Mourinho studia la Roma: ecco le sue mosse - sportli26181512 : Mourinho studia la Roma: ecco le sue mosse: Dal futuro di Dzeko e Mhkitaryan alla gestione dei giovani in crescita:… - romanewseu : Mourinho studia la Roma e prepara il mercato: Rui Patricio favorito per la porta - infoitsport : Mourinho studia la Roma da Londra: piace Rui Patricio, Koopmeiners ok - Ulissesempre1 : RT @ReteSport: Mourinho studia tutti i giocatori: eccolo al pc da Londra mentre analizza le partite ???? #ASRoma #Mourinho -