Lotteria degli Scontrini: da giugno estrazioni settimanali (Di lunedì 17 maggio 2021) La nuova estrazione della Lotteria degli Scontrini rinnova la magia del gioco in Italia: le estrazioni sono attesissime da tutti ed infatti questa volta sono andati vinti ben 10 premi da 100mila euro ciascuno per gli Scontrini emessi ad aprile. Il prossimo giro: lo sappiamo già sarà a giugno. Anche a giugno l'estrazione avrà luogo al campus Sogeri ed i codici saranno resi noti attraverso i canali digitali dell'Agenzia Dogane e Monopoli che, come sappiamo, in Italia vigila sulla regolarità di tutto ciò che concerne il gioco, persino su Casinonline.it. La Lotteria degli Scontrini è stata ideata per combattere l'evasione fiscale ed incentivare l'uso della moneta digitale. A differenza di altri giochi questa è ...

