La Lega incontra i consiglieri di Oltre e il partito si spacca: Enzo Musto si dimette (Di lunedì 17 maggio 2021) Sembra essere stato un incontro con i consiglieri uscenti del gruppo Oltre a spaccare, ancora una volta, la Lega. A prendere le distanze dal partito guidato a livello nazionale da Matteo Salvini, il dirigente Enzo Musto che ha già annunciato la sua adesione a Fratelli d'Italia e al candidato sindaco Michele Sarno. Un malumore generale che sembra riguardare anche altri militanti, pronti all'addio. "Dopo cinque anni di militanza nella Lega, a cui ho aderito fin dalla nascita del movimento politico Noi con Salvini, ritengo che sia arrivato il momento di voltare pagina e continuare la mia passione politica in un ambiente che sicuramente mi darà più stimoli giusti per combattere la male politica che, purtroppo, continua a gestire la città di Salerno. Mi ...

