Giro d’Italia 2021, ordine d’arrivo e classifica decima tappa: trionfa Sagan in volata (Di lunedì 17 maggio 2021) Peter Sagan vince la decima tappa del Giro d’Italia 2021. Il corridore slovacco del team Bora-Hansgrohe trionfa nella frazione più breve della corsa rosa, da L’Aquila a Foligno di 139 km. Sprint al traguardo dopo un percorso caratterizzato da uno strappo che ha fatto perdere le ruote ad alcuni velocisti, quindi a tutta negli ultimi 20 km fino all’arrivo in terra umbra. Una frazione bella e veloce, con la maglia rosa ed Evenepoel a giocarsela persino per l’abbuono di un traguardo volante. Il forcing del fuoriclasse slovacco insieme al suo team paga, visto che molti velocisti si staccano e con una concorrenza dimezzata riesce a vincere agevolmente. Di seguito la classifica della decima tappa dell’edizione 104 del ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Petervince ladel. Il corridore slovacco del team Bora-Hansgrohenella frazione più breve della corsa rosa, da L’Aquila a Foligno di 139 km. Sprint al traguardo dopo un percorso caratterizzato da uno strappo che ha fatto perdere le ruote ad alcuni velocisti, quindi a tutta negli ultimi 20 km fino all’arrivo in terra umbra. Una frazione bella e veloce, con la maglia rosa ed Evenepoel a giocarsela persino per l’abbuono di un traguardo volante. Il forcing del fuoriclasse slovacco insieme al suo team paga, visto che molti velocisti si staccano e con una concorrenza dimezzata riesce a vincere agevolmente. Di seguito ladelladell’edizione 104 del ...

Advertising

giroditalia : ???? @Eganbernal is the new Maglia Rosa of the Giro d'Italia. ???? @Eganbernal è la nuova Maglia Rosa del Giro d'Itali… - giroditalia : Abruzzo ?? Giro d'Italia #Giro - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ?? Santa Rufina ??? Intermediate sprint | Traguardo volante #Giro - oekaki522 : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ?? L'Aquila - Foligno ?? @petosagan ???? ?? @FndoGaviria ???? ?? @cimo89 ???? #Giro - zazoomblog : Giro d’Italia 2021: ordine d’arrivo e classifica tappa di oggi. Peter Sagan batte tutti in volata. Terzo Davide Cim… -