Giornata internazionale contro l’omofobia | Zingaretti | “Ora avanti al Senato per approvare il ddl Zan”

(Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA – “Oggi, 17 maggio, è laomofobia, bifobia e transfobia. Oraalperil ddl Zan. Bisogna fermare offese, violenza e discriminazioni ed è tempo di muoversi, non a parole ma concretamente”. E’ quanto afferma sui social il presidente della Regione Lazio, Nicola(foto), ex segretario del Partito Democratico. L'articolo L'Opinionista.

GiuseppeConteIT : La giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia è di stimolo alla riflessione ma anche all… - EnricoLetta : Celebriamo la Giornata internazionale contro omofobia, bifobia, transfobia con un impegno concreto: approvare subit… - lauraboldrini : #17maggio Giornata Internazionale contro #omofobia #bifobia #transfobia. Siamo ad un passo da un traguardo storic… - piropepi : RT @Anpinazionale: 'Liberi di AMARE, ora e sempre' L'ANPI per il 17 maggio, giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la tra… - paradoxhamartia : RT @comicsiringo: Italia, #17maggio giornata internazionale contro l’omofobia #LGBT ?? -

17.5.2021 " La giunta comunale ha aderito anche quest'anno alla rete RE. A. DY, che, in occasione dellacontro l'omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia, che si celebra oggi, 17 maggio, lancia un messaggio chiaro: i discorsi d'odio (in inglese hate speech) ...In occasione, inoltre, delladei musei del 18 maggio, il Comune di Catania aprirà in maniera virtuale le porte del maniero di piazza Federico di Svevia con due contributi ...L'iniziativa rientra nel progetto promosso dall'Unione dei Comuni. Intanto il no alla discriminazione arriva anche dalla biblioteca Ciari...Il Comune di Firenze aderisce alla Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia di oggi, lunedì 17 maggio, con numerose iniziative volte a sensibilizzare sulla cultura dei dir ...