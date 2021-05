Filippo Viscido | morto suicida l’ex centrocampista dell’Avellino

(Di lunedì 17 maggio 2021) Lutto nel mondo dello sport,si èto nel garage di casa sua ?? Riposa in pace Pippo La nota ?? https://t.co/zc29XRDBrU pic.twitter.com/zJ62h4b1YA — U.S. Avellino 1912 (@usavellino1912 ) May 17, 2021 Una tragedia che colpisce il mondo del calcio,si èto a 31 anni.. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

positanonews : #Calcio #Salernitana #Sport #SportCampania Il centrocampista Filippo Viscido si è suicidato - Alessan04138070 : RT @Activnews24: CRONACA | L'ex calciatore dell'Avellino Filippo Viscido è stato trovato impiccato ieri sera nel garage di casa a Battipagl… - Sport_Fair : L'#Avellino piange un suo ex giocatore Filippo #Viscido si è suicidato all'età di 31 anni - NewSicilia : L'ex centrocampista dell'Avellino aveva giocato anche in Sicilia #Newsicilia - Activnews24 : CRONACA | L'ex calciatore dell'Avellino Filippo Viscido è stato trovato impiccato ieri sera nel garage di casa a Ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Viscido

BATTIPAGLIA (Salerno) - Una tragedia scuote il mondo del calcio : a soli 31 anni (ne avrebbe compiuti 32 il prossimo 5 giugno) si è suicidato, ex centrocampista dell'Avellino. Il calciatore è stato trovato impiccato in un garage a Battipaglia, sua città natale, domenica 16 maggio e lascia la moglie Mina e i figli Noemi e ...17 maggio 2021 - Si è tolto la vita l'ex centrocampista dell'Avellino. Il 31enne è stato ritrovato impiccato in un garage di Battipaglia, dove viveva. L'ipotesi più accreditata è quella di un insano gesto, ma gli inquirenti non hanno per adesso escluso ...Filippo Viscido si è suicidato, a 32 anni, nel garage di casa sua. A scoprirlo la moglie, ieri sera, intorno alle 21. Inutili i soccorsi.Filippo Viscido trovato impiccato in un garage: addio all’ex calciatore dell’Avellino. A trovare il corpo esanime la moglie e la figlia, inutili i soccorsi ...