E’ morto Filippo Viscido | l’ex giocatore dell’Avellino si è suicidato

(Di lunedì 17 maggio 2021)all’età di 31 anni.si è tolto la vita nella sua casa di Battipaglia. ROMA – Il calcio piange, exall’età di 31 anni. Come scritto dal Corriere della Sera, il centrocampista si è tolto la vita nella sua casa di Battipaglia. Il giovane è stato trovato impiccato in garage nella serata di domenica 16 maggio. Non è chiaro il motivo di questo gesto ed è in corso un’indagine per accertare meglio il motivo di questo gesto. Non si esclude che la pandemia abbia portatoAvellino a compiere il gesto estremo, ma sono in corso tutti gli approfondimenti del caso e nelle prossime ore ci ...

Ultime Notizie dalla rete : morto Filippo

Aveva 31 anni e aveva giocato anche nel Campobasso il calciatore Filippo Viscido, trovato morto in casa sua. Lascia la moglie e due figli. Tanti i messaggi di cordoglio ai familiari per la terribile tragedia CAMPOBASSO. Sport in lutto per la notizia del suicidio di ... Per lui 40 presenze e 2 gol con la maglia dell'Avellino. Stando alle prime informazioni, il ragazzo si sarebbe tolto la vita nel pomeriggio di ieri. Shock in casa Avellino ... Cecilia Francese, ha pubblicato un post su Facebook nel quale ha ricordato Viscido come "persona ... per fornire sostegno economico alla famiglia "distrutta dal dolore di questa terrificante tragedia"