Denise Pipitone | Chi l’ha visto? La vita in diretta | Storie Italiane e Quarto Grado | al via il circo mediatico

(Di lunedì 17 maggio 2021) Da diverse settimane il caso di, scomparsa diciassette anni fa da Mazara del Vallo quando aveva solo tre anni e mai più ritrovata, è tornato a infiammare l’interesse, generando interessanti fenomeni da un punto di vista comunicativo. Venerdì sera «» ha dato ampio spazio alla vicenda, «Chi…?» ha registrato ascolti record occupandosi del caso. Una premessa è doverosa: i media (e la tv in particolare) svolgono un importante ruolo nel mantenere alta l’attenzione sulla sparizione, stimolando la ricerca di una verità che dopo quasi vent’anni deve essere ricostruita, soprattutto per rispetto della sofferenza della madre Piera Maggio. Non si può fare però a meno di notare come il casostia portando a un ...

Advertising

Corriere : Denise Pipitone, il caso torna ad infiammare l’interesse mediatico - repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - infoitinterno : Denise Pipitone, dichiarazioni scottanti dell’avvocato: emergono nuove figure - sergiomarcoc : #DomenicaLive col Talk dedicato a Denise Pipitone tocca il 14,8% La Fialdini è rimasta al 13,6% #AscoltiTv -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Piera Maggio, madre di, era sposata con Toniquando nacque la piccola che perciò porta il nome di quest'uomo. Toni ha appreso nelle ore della scomparsa di non essere il suo ...Barbara D'Urso è tornata a parlare del caso di, la bambina scomparsa il 1 settembre 2004 quando aveva quattro anni. Un mistero che dura da 17 anni, che si consuma in pochi minuti. La nonna entra in casa e quando esce dinon ...Sembra che la comunità di Mazara del Vallo sia finalmente decisa a collaborare: «Grazie alla sollecitazione mediatica è arrivata una lettera anonima che reputiamo essere interessante da approfondire.Toni Pipitone apprese nelle ore della scomparsa di Denise di non essere il suo papà biologico vivendo un dramma nel dramma per la perdita della "figlia".