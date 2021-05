Credem | al via la fusione con Cassa di Risparmio di Cento

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Prende il via il progetto diper incorporazione delladidinel Credito Emiliano.ha infatti comunicato che è arrivato oggi il parere di congruità rilasciato dall’esperto contabile nominato dal tribunale, ed è stato avviato il processo di deposito della documentazione relativa presso i competenti registri delle imprese di Reggio Emilia e di Ferrara. L’accordo era stato annunciato lo scorso ottobre e prevede che, a regime nel 2023, ladidicontribuirà all’utile netto del nuovo gruppo per una cifra superiore ai 15 milioni di euro. A marzoaveva ricevuto il via libera da parte di BCE, AGCM e, per quanto riguarda la Fondazione, dal Ministero dell’Economia e ...

Moody's migliora l'outlook di nove banche italiane: bene Intesa, Mediobanca e Credem. L'upgrade da negativo a stabile riflette le buone prospettive dell'economia nazionale e riguarda diversi istituti.