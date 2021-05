Covid, iniettata la seconda dose di vaccino Pfizer a Vincenzo, un bimbo di appena 8 mesi (Di lunedì 17 maggio 2021) Ad un bimbo di appena 8 mesi sono state somministrate due dosi del vaccino anti Covid di BioNTech-Pfizer. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 3455 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 140 morti. Totale persone vaccinate: 8.627.856. vaccino: due dosi di Pfizer ad L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 17 maggio 2021) Ad undisono state somministrate due dosi delantidi BioNTech-. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 3455 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 140 morti. Totale persone vaccinate: 8.627.856.: due dosi diad L'articolo proviene da Leggilo.org.

