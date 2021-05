Cile: Costituente, controllata da opposizione e indipendenti (Di lunedì 17 maggio 2021) L'Assemblea Costituente di 155 membri, eletta durante il fine settimana in Cile, sarà controllata da membri appartenenti all'opposizione di sinistra o agli indipendenti. Lo sostiene oggi Radio ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) L'Assembleadi 155 membri, eletta durante il fine settimana in, saràda membri appartenenti all'di sinistra o agli. Lo sostiene oggi Radio ...

