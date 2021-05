Charlize Theron: l’incredibile trasformazione dell’attrice | Irriconoscibile (Di lunedì 17 maggio 2021) La nota attrice Charlize Theron ha subito una trasformazione fisica davvero pazzesca: è quasi Irriconoscibile a causa di un duro lavoro. Charlize Theron (Getty Images)Questa sera, lunedì 17 maggio, sarà trasmesso su Italia 1 il film Atomica Bionda, che vede protagonista l’amatissima attrice Charlize Theron. La pellicola narra le vicende di due spie che si ritrovano a collaborare insieme per evitare una minaccia che mette a repentaglio l’intero sistema di spionaggio occidentale. Il film è ambientato nel 1989, subito dopo la caduta del muro di Berlino e si basa sulla graphic novel The coldest city. Insieme alla Theron c’è anche l’attore scozzese James McAvoy nei panni del co-protagonista. La Theron è ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 17 maggio 2021) La nota attriceha subito unafisica davvero pazzesca: è quasia causa di un duro lavoro.(Getty Images)Questa sera, lunedì 17 maggio, sarà trasmesso su Italia 1 il film Atomica Bionda, che vede protagonista l’amatissima attrice. La pellicola narra le vicende di due spie che si ritrovano a collaborare insieme per evitare una minaccia che mette a repentaglio l’intero sistema di spionaggio occidentale. Il film è ambientato nel 1989, subito dopo la caduta del muro di Berlino e si basa sulla graphic novel The coldest city. Insieme allac’è anche l’attore scozzese James McAvoy nei panni del co-protagonista. Laè ...

Advertising

thatsabbb_ : timida e introversa mentalmente instabile passa il tempo solo vedendo film e serie tv fissata con taylor swift e… - _pAoLeTTa_85_ : ti fermi a pensare, riflettere, con tutti i se e i ma, che costruiscono grattacieli di rimpianti, e oceani di rimor… - GIOVANNI___1979 : @_Facezia_ @DarkLadyMouse La stessa cosa vale il culo di Charlize Theron per lo spot Martini o di Cannelle per la M… - LeoAponte_ : RT @Gianni996: Quando dopo alcuni anni si decise di riprendere in mano il progetto per il ruolo del protagonista maschile fu scelto Tom Har… - TheChain1974 : @mikytooday1 Le preferisco alle bionde ma per una Charlize Theron, o una Mikaela Shiffrin a piacere potrei fare un'eccezione. -