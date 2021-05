Bassoli Rete di Disarmo sul conflitto di Gaza | ' Anche se tutti vogliono una tregua nessuno agisce'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bassoli Rete

Tuttocampo

Sergio, coordinatore nazionale dell'Ong "Italiana Pace e Disarmo ha parlato della situazione drammatica che israeliani e palestinesi stanno vivendo negli ultimi giorni a Gaza individuando il ......Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per Gianvito Misuraca 78... pronto l'ingresso 75 Cartellino giallo all'indirizzo di Alessandro73 Luca Tremolada ...Un'altra notte di raid e morte. "L'operazione a Gaza richiederà ancora tempo" ha detto il premier Netanyahu. Il segretario di stato americano Blinken: "Tutte le parti devono favorire una de-escalation ...LIGNANO - E' festa al Teghil! Il Pordenone resta in serie B!Il Pordenone grazie al 2-0 di oggi al Teghil contro il Cosenza nell'ultima giornata di campionato conquista la matematica salvezza in serie ...