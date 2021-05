Asl, vaccinazioni: prossimi appuntamenti a Puglianello e Pietrelcina (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il risultato positivo di sabato scorso dell’open day del centro vaccinale Pepicelli, martedì prossimo sarà la volta di Puglianello e mercoledì di Pietrelcina. Grazie alla tenacia del direttore generale, Gennaro Volpe, e alla assoluta disponibilità dei sindaci Rubano e Masone, i cittadini over 50 della provincia, potranno sottoporsi alla vaccinazione anti covid. Le location individuate, Villa Marchitto per Puglianello e il Palavetro per Pietrelcina, adatte alla circostanza, anche per la posizione geografica facilmente raggiungibile dai residenti nei comuni limitrofi, non hanno lasciato dubbi al dg dell’Asl che ha subito messo in moto la macchina organizzativa. Dalle ore 9,00, presso i siti individuati dai due comuni, saranno vaccinate le persone di età compresa tra 60 e 80 anni; dalle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il risultato positivo di sabato scorso dell’open day del centro vaccinale Pepicelli, martedì prossimo sarà la volta die mercoledì di. Grazie alla tenacia del direttore generale, Gennaro Volpe, e alla assoluta disponibilità dei sindaci Rubano e Masone, i cittadini over 50 della provincia, potranno sottoporsi alla vaccinazione anti covid. Le location individuate, Villa Marchitto pere il Palavetro per, adatte alla circostanza, anche per la posizione geografica facilmente raggiungibile dai residenti nei comuni limitrofi, non hanno lasciato dubbi al dg dell’Asl che ha subito messo in moto la macchina organizzativa. Dalle ore 9,00, presso i siti individuati dai due comuni, saranno vaccinate le persone di età compresa tra 60 e 80 anni; dalle ...

