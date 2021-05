Vaccino AstraZeneca: ri può ricevere la seconda dose con Moderna, Pfizer o Johnson & Johnson? (Di domenica 16 maggio 2021) Tra le domande di chi deve ricevere la seconda dose del Vaccino, la più frequente in queste ore è: chi esegue la prima dose con un Vaccino COVID-19 (AstraZeneca-Vaxzevria, Moderna o Pfizer-Comirnaty)... Leggi su feedpress.me (Di domenica 16 maggio 2021) Tra le domande di chi develadel, la più frequente in queste ore è: chi esegue la primacon unCOVID-19 (-Vaxzevria,-Comirnaty)...

Advertising

Corriere : «C’è una dose anche per me?»: ora il vaccino AstraZeneca non fa più paura - RobertoBurioni : Eccezione (unica) alla mia decisione di non parlare più di AstraZeneca per dire che questo vaccino si mangia a cola… - La7tv : #dimartedi L'immunologo Sergio Romagnani: 'Se io avessi 25 anni e fossi una donna, probabilmente correrei meno risc… - PaolaSarra : RT @IlMontanari: Scrive il @Corriere : al Centrosud oltre il 66% delle scorte del vaccino #AstraZeneca sarebbe ancora in frigo a causa del… - Rocky76092821 : RT @Aifa_ufficiale: Sta circolando sui social una versione falsa del comunicato AIFA n.632 in cui sono riportati falsi numeri di lotti di v… -