Scampia, linciato dalla folla e gettato in un cassonetto. Credevano fosse un pedofilo (Di domenica 16 maggio 2021) Decine di persone inferocite aggrediscono un uomo, lo picchiano selvaggiamente e lo gettano in un cassonetto della spazzatura. Interviene la Polizia, che lo salva da questo vero e proprio linciaggio.

veratto_A : RT @_DAGOSPIA_: 'OMM 'E MERD, T'ACCIDO' – CAOS A SCAMPIA DOVE UN UOMO È LINCIATO DALLA GENTE DEL QUARTIERE DOPO.. - GazzettaDelSud : Scampia, linciato dalla folla e gettato in un cassonetto. Credevano fosse un pedofilo. #scampia #Napoli - Sicilianodoc73 : RT @peppe844: #Scampia, linciato dalla folla e gettato in un cassonetto. «Stava abusando di un minore» - Sicilianodoc73 : RT @ilriformista: La polizia è riuscita a sottrarlo dalla folla inferocita: ora è in ospedale #Scampia #linciaggio #Napoli - _DAGOSPIA_ : 'OMM 'E MERD, T'ACCIDO' – CAOS A SCAMPIA DOVE UN UOMO È LINCIATO DALLA GENTE DEL QUARTIERE DOPO..… -