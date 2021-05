Natalia Aspesi: "Le donne oggi non combattono il patriarcato ma il maschio" (Di domenica 16 maggio 2021) Il primo giorno che la chiamo, Natalia Aspesi mi dice: “Ma io sono una matta, perché vuol parlare con me?”. Il secondo giorno: “Ho in tutto – mi faccia controllare l’orologio – due minuti: le bastano?”. Il terzo: “Ha ragione, ieri le avevo detto di chiamare alle diciotto, ma me ne sono dimenticata. Ora mi sto mettendo in ghingheri per uscire. Non se la prenda”. Il quarto, finalmente, è quello buono: “Se mi annoia, però, chiudo: la avverto”. A novantadue anni, Natalia Aspesi è ancora irresistibile. Da un po’ di tempo, si è messa in polemica con il nuovo femminismo e le battaglie che porta avanti, il più delle volte riuscendo – ecco la ragione della sua irresistibilità – a conquistare due cose molto difficili da ottenere scrivendo: far ridere, e far discutere. Alla fine della settimana scorsa, ha scritto su Repubblica ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 maggio 2021) Il primo giorno che la chiamo,mi dice: “Ma io sono una matta, perché vuol parlare con me?”. Il secondo giorno: “Ho in tutto – mi faccia controllare l’orologio – due minuti: le bastano?”. Il terzo: “Ha ragione, ieri le avevo detto di chiamare alle diciotto, ma me ne sono dimenticata. Ora mi sto mettendo in ghingheri per uscire. Non se la prenda”. Il quarto, finalmente, è quello buono: “Se mi annoia, però, chiudo: la avverto”. A novantadue anni,è ancora irresistibile. Da un po’ di tempo, si è messa in polemica con il nuovo femminismo e le battaglie che porta avanti, il più delle volte riuscendo – ecco la ragione della sua irresistibilità – a conquistare due cose molto difficili da ottenere scrivendo: far ridere, e far discutere. Alla fine della settimana scorsa, ha scritto su Repubblica ...

Giovanni Orsina: 'Attenti, nell'Università la libertà d'espressione si sta restringendo' È un po' il senso dell'articolo in cui la giornalista Natalia Aspesi invitava le donne a preoccuparsi delle tutele in campo lavorativo e dei diritti sociali più che dei complimenti di cattivo gusto ...

Istruzioni per risolvere il conflitto israelo - palestinese con un meme Venerdì, mentre spiegavano a Natalia Aspesi che loro non possono risolvere tutti i problemi del mondo, e che se non si erano occupate della morta in fabbrica è perché i guai del mondo sono troppi per ...

