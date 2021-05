MotoGP, Luca Marini: “Avrei dovuto fare il cambio moto nel giro precedente” (Di domenica 16 maggio 2021) Luca Marini esprime ai microfoni della propria squadra la propria soddisfazione al termine del Gran Premio di Francia, quinto atto della motomondiale 2021. L’italiano completa la prima competizione sul bagnato della carriera al 12° posto alle spalle del fratello Valentino Rossi (Petronas) ed allo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha). Il compagno di box di Enea Bastianini ha affermato: “Mi sono divertito molto oggi in pista. Non è stato facile portare le gomme in temperatura dopo il cambio della moto. Mi auguro di correre ancora delle gare sul bagnato”. Il pilota Ducati ha continuato dicendo: “Sono contento che non ho commesso errori ed ho accumulato esperienza. Avrei dovuto fare il cambio moto nel giro ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021)esprime ai microfoni della propria squadra la propria soddisfazione al termine del Gran Premio di Francia, quinto atto dellamondiale 2021. L’italiano completa la prima competizione sul bagnato della carriera al 12° posto alle spalle del fratello Valentino Rossi (Petronas) ed allo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha). Il compagno di box di Enea Bastianini ha affermato: “Mi sono divertito molto oggi in pista. Non è stato facile portare le gomme in temperatura dopo ildella. Mi auguro di correre ancora delle gare sul bagnato”. Il pilota Ducati ha continuato dicendo: “Sono contento che non ho commesso errori ed ho accumulato esperienza.ilnel...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Luca MotoGP, la classifica del Mondiale dopo il GP Francia: tre Ducati dietro Quartararo La classifica della MotoGP dopo Le Mans 1) Fabio Quartararo (Yamaha) 80 2) Francesco Bagnaia (Ducati) 79 3) Johann ...(Honda) 11 19) Valentino Rossi (Yamaha) 9 20) Miguel Oliveira (KTM) 9 21) Luca ...

MotoGP Francia 2021, le pagelle di Le Mans LUCA MARINI - VOTO 6,5 Come Nakagami e Pol Espargaro arriva nella posizione in cui parte, ossia 12°, ma per un rookie e con una gara in condizioni difficili come questa (e con una moto vecchia di due ...

MotoGP, Luca Marini: “Mio fratello Valentino Rossi non dovrebbe stupirsi” Corse di Moto MotoGP | Marini: “Obiettivo raggiunto” Una domenica dai repentini cambi meteo per lo Sky VR46 Avintia a Le Mans con Luca Marini che chiude la sua prima gara flag to flag centrando ancora una volta la zona punti. Scattato dalla 12esima case ...

LIVE MotoGP, GP Francia in DIRETTA: classifica e risultati. Bagnaia: “Mi girano”. Valentino Rossi: “Passi avanti” CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D'ARRIVO GP FRANCIA MOTOGP CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP: BAGNAIA A -1 DA QUARTARARO LA CRONACA DELLA GARA DI OGGI VALENTINO ROSSI: "IL WEEKEND RESTA COUN ...

