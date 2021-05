Mass Effect: Legendary Edition, la recensione: il ritorno di una trilogia imperdibile – Recensione – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 16 maggio 2021) Mass Effect: Legendary Edition ripropone la trilogia originale della serie BioWare in una veste rinnovata e migliorata. Nella nostra Recensione vi raccontiamo com’è andata. Quando debuttò nel 2007, Mass Effect fu un gioco avveniristico e segnante, una space opera che ha influenzato una generazione di giocatori e sviluppatori che, ancora oggi, guardano al titolo BioWare come una delle vette più alte raggiunte dai videogiochi di fantascienza. In attesa di saperne di più del prossimo capitolo inedito annunciato lo scorso inverno, la Mass Effect: Legendary Edition potrebbe rappresentare per molti l’occasione ideale per recuperare la storica trilogia del ... Leggi su helpmetech (Di domenica 16 maggio 2021)ripropone laoriginale della serie BioWare in una veste rinnovata e migliorata. Nella nostravi raccontiamo com’è andata. Quando debuttò nel 2007,fu un gioco avveniristico e segnante, una space opera che ha influenzato una generazione di giocatori e sviluppatori che, ancora oggi, guardano al titolo BioWare come una delle vette più alte raggiunte dai videogiochi di fantascienza. In attesa di saperne di più del prossimo capitolo inedito annunciato lo scorso inverno, lapotrebbe rappresentare per molti l’occasione ideale per recuperare la storicadel ...

