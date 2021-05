Marina Ripa di Meana, gioielli all’asta a Firenze: lite tra i figli (Di domenica 16 maggio 2021) Il figlio adottivo della donna morta nel 2018, Andrea svela il suo sconcerto per la decisione di vendere all’asta i gioielli di Marina Ripa di Meana Diamanti e i fermagli consumati, la collana in ebano e l’anello con brillante, il Rolex maschile e il bracciale che porta il suo nome, «Marina»: tutti i suoi gioielli a cui teneva tanto saranno messi all’asta il 23 giugno prossimo da Pandolfini a Firenze. I gioielli di Marina Ripa di Meana saranno esposti a Roma dal 25 al 27 maggio e poi a Milano dal 10 al 12 giugno, presso le sedi Pandolfini. Dal 18 al 22 giugno sarà invece aperta l’esposizione pre asta a Palazzo Ramirez-Montalvo a ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 maggio 2021) Ilo adottivo della donna morta nel 2018, Andrea svela il suo sconcerto per la decisione di venderedidiDiamanti e i fermagli consumati, la collana in ebano e l’anello con brillante, il Rolex maschile e il bracciale che porta il suo nome, «»: tutti i suoia cui teneva tanto saranno messiil 23 giugno prossimo da Pandolfini a. Ididisaranno esposti a Roma dal 25 al 27 maggio e poi a Milano dal 10 al 12 giugno, presso le sedi Pandolfini. Dal 18 al 22 giugno sarà invece aperta l’esposizione pre asta a Palazzo Ramirez-Montalvo a ...

