“Manuela Ferrara ha le protesi al sedere”, la conferma dell’ex Biagio D’Anelli (Di domenica 16 maggio 2021) A svelare il mistero delle protesi al sedere di Manuela Ferrara, ci ha pensato l’ex fidanzato Biagio D’Anelli, durante un’ospitata da Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5, nel corso della quale, l’uomo ha confermato, che l’ex fidanzata, si è sottoposta ad un intervento per l’inserimento delle protesi. Durante la chiacchierata dalla D’Urso, Biagio D’Anelli, ha spiegato, che quando la Ferrara stava con lui, ancora non si era sottoposta all’intervento, per cui si deduce, che l’inserimento delle protesi, sia un intervento recente. Manuela Ferrara, che come già detto, è nota per essere stata meteorina al Tg 4 e presenza fissa di Tiki taka, ha fatto parlare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021) A svelare il mistero dellealdi, ci ha pensato l’ex fidanzato, durante un’ospitata da Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5, nel corso della quale, l’uomo hato, che l’ex fidanzata, si è sottoposta ad un intervento per l’inserimento delle. Durante la chiacchierata dalla D’Urso,, ha spiegato, che quando lastava con lui, ancora non si era sottoposta all’intervento, per cui si deduce, che l’inserimento delle, sia un intervento recente., che come già detto, è nota per essere stata meteorina al Tg 4 e presenza fissa di Tiki taka, ha fatto parlare ...

