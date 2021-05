LIVE Nadal-Djokovic 7-5 1-6 2-1, Finale Internazionali d’Italia in DIRETTA: game rapidi nel terzo set (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 CHE ERRORE DI Nadal SOTTORETE! Lo spagnolo chiama a rete l’avversario ma sbaglia con la volée di diritto. 30-15 Nole domina con il diritto e piazza il vincente diagonale. 15-15 Servizio e diritto diagonale del serbo lungo. 15-0 Gran smorzata di Nole con Nadal lontano dalla rete. 2-1 Servizio a zero dell’iberico. 40-0 Altro vincente con la battuta per lo spagnolo. 30-0 Servizio e diritto di Nadal. 15-0 SMORZATA DI ROVESCIO DELIZIOSA DI Nadal! Gran diagonale di diritto vinta dallo spagnolo. 1-1 ROVESCIO LUNGOLINEA PAZZESCO DI Djokovic! 40-30 CHE ERRORE DI Nadal SOTTORETE! Lo spagnolo poteva chiudere con il diritto dopo la diagonale di rovescio ma va lungo. 30-30 Fortunato il serbo in uscita dal servizio con ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 CHE ERRORE DISOTTORETE! Lo spagnolo chiama a rete l’avversario ma sbaglia con la volée di diritto. 30-15 Nole domina con il diritto e piazza il vincente diagonale. 15-15 Servizio e diritto diagonale del serbo lungo. 15-0 Gran smorzata di Nole conlontano dalla rete. 2-1 Servizio a zero dell’iberico. 40-0 Altro vincente con la battuta per lo spagnolo. 30-0 Servizio e diritto di. 15-0 SMORZATA DI ROVESCIO DELIZIOSA DI! Gran diagonale di diritto vinta dallo spagnolo. 1-1 ROVESCIO LUNGOLINEA PAZZESCO DI! 40-30 CHE ERRORE DISOTTORETE! Lo spagnolo poteva chiudere con il diritto dopo la diagonale di rovescio ma va lungo. 30-30 Fortunato il serbo in uscita dal servizio con ...

