LIVE MotoGP | GP Francia in DIRETTA | piove meno | Miller davanti a Quartararo 11° Bagnaia

(Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8 La pista si sta asciugando sempre di più. -8 Zarco è a 3?7 da, sta andando a riprenderlo. -9 Alex Marquez supera Nakagami ed è 4°. Vinales scavalca Rossi, che ora è 10°. -9è settimo, ma il quarto posto non è impossibile! -9in testa con 5? sue 10? su Zarco. -10 CADE ANCORA MARC MARQUEZ ALLA CURVA 6! Ha rischiato il tutto per tutto ed è finito nuovamente a terra. Stavolta ritiro definitivo. -10 VAI! Scavalca anche Pol Espargarò ed è settimo! -10 Zarco sta andando a riprendere. 7?5 il gap tra i due francesi. Zarco però gira 2 secondi a tornata più veloce! -11sta andando a riprendere anche Pol Espargarò. Si rompe il motore ...

Advertising

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #LeMans #MotoGP Otto giri alla bandiera a scacchi e sta rinvenendo impetuosamente #Zarco, che si av… - infoitsport : DIRETTA MotoGP, GP Francia LIVE: Danilo Petrucci davanti nel warm-up. Griglia di partenza e programma TV8 - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Francia in DIRETTA: cade Marquez rimonta da urlo di Valentino Rossi con la pioggia! - #MotoGP… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #LeMans #MotoGP Dieci giri al termine e ha smesso di piovere! E' accaduto, ma può ancora accadere d… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #LeMans #MotoGP A 13 giri dal termine scappa #Miller con oltre 4 secondi su #Quartararo, terzo ades… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE MotoGP

, Gp Francia 2021 a Le Mans: orari tv prove libere, qualifiche e gara La griglia di partenza 1a fila 1. Fabio Quartararo Yamaha in 1'32"600 alla media di 162.6 km/h 2. Maverick Vinales Yamaha ...di Stefano Belli} DIRETTA/ Prove liberee streaming video: Fp2, Zarco d'un soffio! DIRETTA, WARM - UP GP FRANCIA: MIGLIOR TEMPO PER PETRUCCI Danilo Petrucci è stato il più veloce ...Le Mans, 16 maggio 2021 - Tutti a caccia di Fabio Quartararo nel Gp di Francia 2021 di Motogp. Sul circuito di Le Mans, il transalpino scatta in pole position davanti a Maverick Vinales. La Ducati di ...Diretta Motogp gara Gp Francia 2021 da Le Mans live: cronaca, vincitore, podio e ordine d’arrivo della quinta gara della stagione (oggi domenica 16 maggio).