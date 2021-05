La Compagnia del Cigno 3 ci sarà? (Di domenica 16 maggio 2021) Con la sesta puntata in onda questa sera, 16 maggio 2021, si chiude la seconda stagione de La Compagnia del Cigno, la serie tv ambientata in un Conservatorio di Milano diretta da Ivan Cotroneo. Ed i fan già si chiedono se ci sarà la terza stagione. Va detto che per ora da Rai Fiction non c’è nessuna notizia. Dagli ascolti delle puntate, però, si può evincere che la decisione non sia così scontata. La media delle prime cinque puntate della seconda stagione è stata di 3.590.000 telespettatori (15,6% di share). Sul fronte narrativo, le possibilità per un proseguo ci sono sicuramente. Lo ha detto tra le righe Cotroneo, che però non si è voluto sbilanciare troppo, e lo ha detto anche Leonardo Mazzarotto, interprete di Matteo, intervistato da Fanpage: “Che io sappia la possibilità c’è. Mi spiego. Nel finale la sceneggiatura lascia ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 16 maggio 2021) Con la sesta puntata in onda questa sera, 16 maggio 2021, si chiude la seconda stagione de Ladel, la serie tv ambientata in un Conservatorio di Milano diretta da Ivan Cotroneo. Ed i fan già si chiedono se cila terza stagione. Va detto che per ora da Rai Fiction non c’è nessuna notizia. Dagli ascolti delle puntate, però, si può evincere che la decisione non sia così scontata. La media delle prime cinque puntate della seconda stagione è stata di 3.590.000 telespettatori (15,6% di share). Sul fronte narrativo, le possibilità per un proseguo ci sono sicuramente. Lo ha detto tra le righe Cotroneo, che però non si è voluto sbilanciare troppo, e lo ha detto anche Leonardo Mazzarotto, interprete di Matteo, intervistato da Fanpage: “Che io sappia la possibilità c’è. Mi spiego. Nel finale la sceneggiatura lascia ...

Advertising

_Carabinieri_ : False attestazioni per ottenere buoni spesa Covid. È quanto scoperto dai #Carabinieri della Compagnia di Vibo Valen… - CIAfra73 : RT @Tele_nauta: Mika e Francesco Gabbani sono le guest star dell'episodio de La compagnia del cigno 2 in onda stasera su Rai1 - zazoomblog : La Compagnia del Cigno 3 si farà? Le anticipazioni sulla terza stagione - #Compagnia #Cigno #farà? - _bloodmoon__ : ma io devo vedere l'ultima puntata della compagnia del cigno non la potevano fare un altro giorno sta cena maro - axelvassallo : RT @antoniotenorep1: @axelvassallo @RaiUno @AlessioBoni_FP @monicarametta @ivancotroneo1 Ultima puntata della Compagnia del Cigno. Non vedo… -