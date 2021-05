Juventus Inter, i voti di Calvarese: «Ha centrato solo una cosa» (Di domenica 16 maggio 2021) I quotidiani sportivi italiani criticano pesantemente l’operato di Calvarese durante Juventus-Inter: piovono i 3 e i 4. I voti I quotidiani sportivi e non hanno bocciato pesantemente l’operato di Gianpaolo Calvarese in Juve-Inter. Il fischietto di Teramo è affossato da una pioggia di 4 e da commenti negativi. GAZZETTA DELLO SPORT – Una prestazione appesantita da un Var (Irrati, solitamente tra i migliori al monitor) in serata no. Ma sbaglia anche da solo, come si vede nell’espulsione di Bentancur o nel terzo rigore. Poche cose centrate (come l’espulsione di Brozovic nel finale), ma e? davvero troppo poco per uno Juve-Inter. VOTO 4. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 REPUBBLICA – Almeno due dei tre ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) I quotidiani sportivi italiani criticano pesantemente l’operato didurante: piovono i 3 e i 4. II quotidiani sportivi e non hanno bocciato pesantemente l’operato di Gianpaoloin Juve-. Il fischietto di Teramo è affossato da una pioggia di 4 e da commenti negativi. GAZZETTA DELLO SPORT – Una prestazione appesantita da un Var (Irrati, solitamente tra i migliori al monitor) in serata no. Ma sbaglia anche da, come si vede nell’espulsione di Bentancur o nel terzo rigore. Poche cose centrate (come l’espulsione di Brozovic nel finale), ma e? davvero troppo poco per uno Juve-. VOTO 4. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 REPUBBLICA – Almeno due dei tre ...

