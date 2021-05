Jannik Sinner raggiunge il suo best ranking ATP! La nuova classifica dell’azzurro. Ora l’ATP 250 di Lione (Di domenica 16 maggio 2021) Jannik Sinner si sta preparando per affrontare Aslan Karatsev nel primo turno del torneo ATP 250 di Lione. Si tratta di un esordio molto complicato sulla terra rossa transalpina, il tennista altoatesino cercherà di sconfiggere il russo per farsi strada nella manifestazione e lanciarsi con più ottimismo verso il Roland Garros. Il giocatore italiano è reduce dall’eliminazione al secondo turno degli Internazionali d’Italia, dopo aver tenuto testa a Rafael Nadal (oggi trionfatore sulla terra rossa di Roma per la decima volta in carriera). Il 19enne, che in questa stagione ha vinto il torneo ATP 250 di Melbourne e ha disputato l’atto conclusivo del Masters 1000 di Miami, sarà numero 17 al mondo a partire da domani (lunedì 17 maggio). Jannik Sinner aveva incominciato la settimana al 18mo posto del ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021)si sta preparando per affrontare Aslan Karatsev nel primo turno del torneo ATP 250 di. Si tratta di un esordio molto complicato sulla terra rossa transalpina, il tennista altoatesino cercherà di sconfiggere il russo per farsi strada nella manifestazione e lanciarsi con più ottimismo verso il Roland Garros. Il giocatore italiano è reduce dall’eliminazione al secondo turno degli Internazionali d’Italia, dopo aver tenuto testa a Rafael Nadal (oggi trionfatore sulla terra rossa di Roma per la decima volta in carriera). Il 19enne, che in questa stagione ha vinto il torneo ATP 250 di Melbourne e ha disputato l’atto conclusivo del Masters 1000 di Miami, sarà numero 17 al mondo a partire da domani (lunedì 17 maggio).aveva incominciato la settimana al 18mo posto del ...

