Israele: Cina invita le parti a Pechino per negoziare (Di domenica 16 maggio 2021) Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha invitato nel suo paese palestinesi e israeliani per riprendere i negoziati. Lo ha detto nel corso della riunione del Consiglio di Sicurezza Onu, affermando ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 maggio 2021) Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi hato nel suo paese palestinesi e israeliani per riprendere i negoziati. Lo ha detto nel corso della riunione del Consiglio di Sicurezza Onu, affermando ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Israele: Cina invita le parti a Pechino per negoziare: (ANSA) - NEW YORK, 16 MAG - Il ministro deg… - iconanews : Israele: Cina invita le parti a Pechino per negoziare - micSmum : RT @marcocongiu: La Cina si offre di ospitare i rappresentanti di Israele e Palestina per i negoziati sul cessate il fuoco - cocchi2a : RT @PMO_W: Il genocidio di Diritti e di vite consumato da #Israele getta piena luce sulla fogna maleodorante dell'ipocrisia #DirittoUmanist… - DanielaColi2 : Sarà difficile per Biden dopo il sostegno a Israele che bombarda Gaza, chiedere all'EU di non firmare il CAI con la Cina per lo Xinjiang. -