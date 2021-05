Il padre di Denise Pipitone rompe il silenzio a Quarto Grado: “È figlia mia, la devono riportare indietro” (Di domenica 16 maggio 2021) Continua la vicenda di Denise Pipitone, la bambina scomparsa 16 anni fa a Mazara del Vallo e di cui si sono perse le tracce. La vicenda viene trattata abitualmente a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi, che nell’ultima puntata presenta un’intervista esclusiva a Toni Pipitone, il padre di Denise. Pipitone ricorda alcuni dettagli molto significativi del giorno della scomparsa, il primo settembre 2004, quando proprio in quel momento ha scoperto di non essere il padre biologico di Denise. Toni Pipitone: “Denise è mia figlia” Denise Pipitone non è la figlia biologica di Toni, ma di Pietro Pulizzi, con cui la ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 16 maggio 2021) Continua la vicenda di, la bambina scomparsa 16 anni fa a Mazara del Vallo e di cui si sono perse le tracce. La vicenda viene trattata abitualmente a, condotto da Gianluigi Nuzzi, che nell’ultima puntata presenta un’intervista esclusiva a Toni, ildiricorda alcuni dettagli molto significativi del giorno della scomparsa, il primo settembre 2004, quando proprio in quel momento ha scoperto di non essere ilbiologico di. Toni: “è mianon è labiologica di Toni, ma di Pietro Pulizzi, con cui la ...

