Il Benevento si salva se… affare di famiglia Inzaghi: lo scenario (Di domenica 16 maggio 2021) Il pareggio in extremis del Crotone condanna quasi definitivamente il Benevento: i sanniti sono ad un passo dalla Serie B Il gol di Simy allo scadere di Benevento-Crotone fa scivolare in Serie B il Benevento con un piede e mezzo: i sanniti ora sono a 3 punti dal Torino che martedì affronterà la Lazio nel recupero della gara rinviata per i ben noti casi Covid. Il Benevento deve sperare nella vittoria della Lazio di Simone Inzaghi contro il Torino: anche un pareggio all’Olimpico, condannerebbe matematicamente i giallorossi. Filippo dunque spera nella vittoria di Simone per poi giocarsi tutto contro il Torino nell’ultima giornata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Il pareggio in extremis del Crotone condanna quasi definitivamente il: i sanniti sono ad un passo dalla Serie B Il gol di Simy allo scadere di-Crotone fa scivolare in Serie B ilcon un piede e mezzo: i sanniti ora sono a 3 punti dal Torino che martedì affronterà la Lazio nel recupero della gara rinviata per i ben noti casi Covid. Ildeve sperare nella vittoria della Lazio di Simonecontro il Torino: anche un pareggio all’Olimpico, condannerebbe matematicamente i giallorossi. Filippo dunque spera nella vittoria di Simone per poi giocarsi tutto contro il Torino nell’ultima giornata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Benevento salva Il Benevento si salva se... affare di famiglia Inzaghi: lo scenario Il pareggio in extremis del Crotone condanna quasi definitivamente il Benevento: i sanniti sono ad un passo dalla Serie B Il gol di Simy allo scadere di Benevento - Crotone fa scivolare in Serie B il Benevento con un piede e mezzo: i sanniti ora sono a 3 punti dal Torino che martedì affronterà la Lazio nel ...

Salvezza, gli avversari del Cagliari restano solo Benevento e Torino La Nuova Sardegna Il Crotone in 10 beffa il Benevento e lo condanna (quasi) alla B, Quagliarella regala i tre punti alla Samp Giornata di verdetti in questo 36° turno di Serie A: il Benevento sembrava destinato a sperare per almeno altre 48 ore una salvezza (in attesa del risultato del torino sul campo della Lazio nel recupe ...

SERIE A, Benevento: pari-beffa arriva al 93'. Samp ok Sfuma nel recupero la vittoria del Benevento dopo che fino a quel momento vinceva in casa contro il Crotone per 1-0 grazie ad un gol di Lapadula già al 13'. Ma nel recupero il Crotone ...

