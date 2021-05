Giuliana, ecco chi era la moglie di Peppino Di Capri (Di domenica 16 maggio 2021) Peppino Di Capri e sua moglie Giuliana si sono conosciuti negli anni ’70 mentre lei era una studentessa di Biologia. Dopo pochi anni, nel 1978, i due hanno deciso di sposarsi: era il secondo matrimonio per Peppino. Dalla relazione tra il cantante e Giuliana sono nati i figli Edoardo e Dario. Chi era Giuliana Nata nel 1951 a Capri, Giuliana sognava di diventare una biologa, motivo per cui decise di iscriversi alla facoltà di Biologia di Napoli. La sua vita è radicalmente cambiata quando lo zio, Mimmo di Francia, gli presentò un giovane cantautore suo conterraneo negli anni ’70; Peppino Di Capri. Tra i due scoppiò un’intesa fulminea, un vero e proprio colpo di fulmine che si è concretizzato in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021)Die suasi sono conosciuti negli anni ’70 mentre lei era una studentessa di Biologia. Dopo pochi anni, nel 1978, i due hanno deciso di sposarsi: era il secondo matrimonio per. Dalla relazione tra il cantante esono nati i figli Edoardo e Dario. Chi eraNata nel 1951 asognava di diventare una biologa, motivo per cui decise di iscriversi alla facoltà di Biologia di Napoli. La sua vita è radicalmente cambiata quando lo zio, Mimmo di Francia, gli presentò un giovane cantautore suo conterraneo negli anni ’70;Di. Tra i due scoppiò un’intesa fulminea, un vero e proprio colpo di fulmine che si è concretizzato in ...

Advertising

giuliana_63 : Ecco da dove veniamo #blob - giuliana_63 : Ecco passiamo a Emma Torre, così mi passa l'incaxxatura per il blocco precedente #tvtalk - stefanobersani : RT @CambiaventoB: Mettiamo a disposizione uno sportello di #counseling gratuito al quale rivolgersi per chiedere aiuto o anche solo per ave… - giuliana_63 : Non è finita, peró godetevi la libertà. Ecco #blob - _digibrain : Nasce l’Europe Operating Unit di Coca-Cola: nuovi ruoli per Cristina Camilli, Raluca Vlad e Giuliana Mantovano -