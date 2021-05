Giro d’Italia 2021, Gianni Savio: “Bernal farà la differenza sulle grandi salite. Mi aspettavo di più da Yates” (Di domenica 16 maggio 2021) La sua Androni Giocattoli – Sidermec è stata invitata all’ultimo al Giro d’Italia 2021 vista la rinuncia della Vini Zabù. La compagine Professional si sta facendo vedere spesso e volentieri all’attacco, anche se mancano i risultati. In ogni caso non manca il sorriso a Gianni Savio. Ancor di più in una giornata, quella della nona tappa della Corsa Rosa, che ha visto esaltarsi Egan Bernal, corridore scoperto e portato in Italia dal Principe, prima di diventare fenomeno assoluto con la maglia del Team Ineos Grenadiers. Il colombiano oggi ha vinto la frazione e si è preso anche la Maglia Rosa: “Una grandissima soddisfazione. Ho lanciato Egan Bernal quando aveva 19 anni. Sin dalle prime corse ho detto che questo ragazzo sarebbe diventato un campione. Al di ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) La sua Androni Giocattoli – Sidermec è stata invitata all’ultimo alvista la rinuncia della Vini Zabù. La compagine Professional si sta facendo vedere spesso e volentieri all’attacco, anche se mancano i risultati. In ogni caso non manca il sorriso a. Ancor di più in una giornata, quella della nona tappa della Corsa Rosa, che ha visto esaltarsi Egan, corridore scoperto e portato in Italia dal Principe, prima di diventare fenomeno assoluto con la maglia del Team Ineos Grenadiers. Il colombiano oggi ha vinto la frazione e si è preso anche la Maglia Rosa: “Unassima soddisfazione. Ho lanciato Eganquando aveva 19 anni. Sin dalle prime corse ho detto che questo ragazzo sarebbe diventato un campione. Al di ...

