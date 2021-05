Ginnastica artistica, Final Six Serie A1 2021: titoli per Brixia e Pro Patria Bustese (Di domenica 16 maggio 2021) Si è chiusa al Pala Vesuvio di Napoli la due giorni delle Final Six 2021 della Serie A1 di Ginnastica artistica femminile e maschile. Grande spettacolo nel capoluogo campano, con i migliori ginnasti d’Italia che si sono contesi i titoli nazionali. Alla fine a gioire tra le ragazze è la Brixia Brescia, che archivia il diciannovesimo titolo della propria storia: Giorgia Villa e compagne ottengono 29 punti speciali (164.350) davanti alla Ginnastica Civitavecchia (pt. 25 – 154.600) e alla Centro Sport Bollate (pt. 18 – 146.600). Al maschile invece arriva il primo storico Scudetto per la Pro Patria Bustese, che riporta il tricolore in Lombardia dove mancava dal 2012. Trascinati da Ludovico Edalli e Nicola Bartolini, i ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Si è chiusa al Pala Vesuvio di Napoli la due giorni delleSixdellaA1 difemminile e maschile. Grande spettacolo nel capoluogo campano, con i migliori ginnasti d’Italia che si sono contesi inazionali. Alla fine a gioire tra le ragazze è laBrescia, che archivia il diciannovesimo titolo della propria storia: Giorgia Villa e compagne ottengono 29 punti speciali (164.350) davanti allaCivitavecchia (pt. 25 – 154.600) e alla Centro Sport Bollate (pt. 18 – 146.600). Al maschile invece arriva il primo storico Scudetto per la Pro, che riporta il tricolore in Lombardia dove mancava dal 2012. Trascinati da Ludovico Edalli e Nicola Bartolini, i ...

