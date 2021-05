Fratelli Inzaghi: quando la famiglia decide il tuo futuro (Di domenica 16 maggio 2021) Il campionato di Serie A Tim 2020-2021 sta per terminare e una partita in particolare potrebbe decidere le sorti di un club in piena lotta salvezza. Tutto si potrebbe decidere “in famiglia”: determinanti i Fratelli Inzaghi. Pieno recupero. Pedro Pereira scatta sulla destra, palla in mezzo e Simy (20 gol in stagione, record per lui in Serie A) segna il gol dell’1-1. Filippo Inzaghi, sulla panchina del Benevento trema. Benevento-Crotone si conclude con un pareggio. Una vittoria per le Streghe sarebbe stata importante per il morale ma soprattutto per la classifica. I 3 punti avrebbero potuto portare il Benevento a 34 punti a -1 dal Torino e a -2 dal Cagliari. Il futuro del club campano ora potrebbe dipendere dai Fratelli Inzaghi. Il ... Leggi su retecalcio (Di domenica 16 maggio 2021) Il campionato di Serie A Tim 2020-2021 sta per terminare e una partita in particolare potrebbere le sorti di un club in piena lotta salvezza. Tutto si potrebbere “in”: determinanti i. Pieno recupero. Pedro Pereira scatta sulla destra, palla in mezzo e Simy (20 gol in stagione, record per lui in Serie A) segna il gol dell’1-1. Filippo, sulla panchina del Benevento trema. Benevento-Crotone si conclude con un pareggio. Una vittoria per le Streghe sarebbe stata importante per il morale ma soprattutto per la classifica. I 3 punti avrebbero potuto portare il Benevento a 34 punti a -1 dal Torino e a -2 dal Cagliari. Ildel club campano ora potrebbe dipendere dai. Il ...

