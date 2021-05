ERLIC | IL CENTRALE CON IL VIZIO DEL GOL

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 16 maggio 2021) Nella festa salvezza dello Spezia, tra le tante figure di rilievo che spiccano, c’è quella del difensoreMartin. Il difensore croato, classe 1998, ha contribuito alla salvezza dei liguri. Due gol consecutivi che hanno suggellato la permanenza in massima serie degli uomini di Italiano. Se quello di ieri, con il Torino, è stato solo un sigillo per il 4-1 finale, molto più pesante era stato quello a tempo scaduto con il Crotone, del 10 aprile scorso, che ribaltò la gara a tempo scaduto, era sta fondamentale per la permanenza in massima serie degli uomini di Italiano. Non a caso,ha festeggiato ieri la salvezza arrampicandosi e sedendosi sulla traversa della porta che lo ha visto protagonista con i due gol. Il croato ha festeggiato scalando la porta in cui ha segnato due gol importantissimi nella storia di questa ...