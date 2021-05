DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE | Nibali perde 35? da Bernal Ciccone 4° in classifica | “Ho capito che devo risparmiarmi”

Leggi su oasport

(Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGENERALELA CRONACA DELLA VITTORIA DI EGAN, 2°L’ORDINE D’ARRIVO E LADI TAPPA GIULIO: “GLI OBIETTIVI SONO CAMBIATI” IL VIDEO DELLA CADUTA DI MOHORIC – LO SLOVENO CADE MALISSIMO, MA STA BENE 17.00 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete, cronaca, dichiarazioni, analisi, approfondimenti, video, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tantissimo altro! Un saluto sportivo da Federico Militello. W l’Italia e grande Giulio! 16.57 Vincenzoanche oggi ha pagato dazio su un arrivo decisamente troppo esplosivo per le sue caratteristiche. Lo ...