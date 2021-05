Covid | appello degli scienziati all’Oms | “Fateci indagare su origini in laboratorio”

(Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag – Ricordate quando all’emergere delchiunque dicesse che il virus poteva essere “sfuggito” da unveniva immediatamente bollato come un complottista? Bene, nel 2021, dalle pagine della rivista Science, alcuni dei maggiori esperti al mondo chiedonodi poterliberamente su questa ipotesi circa la genesi del coronavirus. La letteradei biologi Sono ben 18 gli eminenti biologi che hanno stilato una lettera, pubblicata dalla prestigiosa rivista medico-scientifica Science, per domandare di essere lasciati liberi disulledel: “Dobbiamo prendere sul serio le ipotesi sulle fuoriuscite naturali e difino a quando non avremo dati sufficienti”, scrivono gli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Science, appello per scoprire l'origine della pandemia di Covid-19 Tutte le ipotesi ancora aperte, da quella natura… - carseri : RT @IlPrimatoN: La lettera pubblicata sulla rivista 'Science' - rosaroccaforte : RT @IlPrimatoN: La lettera pubblicata sulla rivista 'Science' - IlPrimatoN : La lettera pubblicata sulla rivista 'Science' - AntonioPulvire3 : RT @cldpera: Padre Stan: «Sono allo stremo, aiutatemi». Ha il covid ma non lo curano -

Ultime Notizie dalla rete : Covid appello

EuropaToday

Il sindaco Paolo Gelone lancia un: 'Promuovere la sicurezza è un dovere importante e ... per tentare di ingannare le possibili vittime sfruttano anche i dubbi e i timori legati al. L'......convoca per martedì un vertice straordinario dei ministri degli Esteri dell'Unione Europea...fare 500.000 iniezioni al giorno così Francesco Paolo figliuolo commissario per l'emergenza...Francesco Paolo Figliuolo è abituato a parlare poco. Per capire il polso della situazione sulla pandemia in Italia, però, basta guardarlo in faccia. E in questi giorni la sua ...Il governo starebbe valutando la possibilità di consentire la somministrazione delle seconde dosi di vaccino anti Covid anche nelle località di vacanza.