Coronavirus in Campania | 919 positivi e 11 decessi; tasso d' incidenza ?5 | 87%

Advertising

teleischia : CORONAVIRUS. CAMPANIA, DATI DI OGGI: 919 I NUOVI POSITIVI, 11 I DECEDUTI - juornoit : #juorno #covid, dati contagio in #Campania - paolochiariello : #juorno #covid, dati contagio in #Campania - folucar : RT @Antonio_Caramia: ??Variazioni ultimi 7 giorni?? ?TUTTE LE REGIONI registrano una diminuzione di pazienti in ??Terapia intensiva ??Area Med… - 19194Antonio : RT @Antonio_Caramia: ??Variazioni ultimi 7 giorni?? ?TUTTE LE REGIONI registrano una diminuzione di pazienti in ??Terapia intensiva ??Area Med… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

... Aiutateci ad informarvi! Sono 5.753 i nuovi casi diin Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri (erano 6.659). Di questi, 919 contagi sono stati registrati in, che ...17:50:25 Sono 919, di cui 259 sintomatici, i nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore in, su 15.653 test molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, è del 5,87%, in lieve rialzo rispetto al 5,14 di ieri. Il bollettino odierno ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.Oggi è risultato positivo il 2,84% dei tamponi effettuati, in leggero aumento rispetto al dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Campania (919), Lombardia ( ...